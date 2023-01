Wintersport-Heldin Hennig schreibt ein weiteres Mal Geschichte

Katharina Hennig hat einen Tag nach ihrem ersten Weltcupsieg beim Finale der Tour de Ski entkräftet an Boden verloren.

Die Olympiasiegerin belegte zum Abschluss beim steilen „Final Climb“ auf die Alpe Cermis den 19. Platz. In der Gesamtwertung der Tour rutschte die 26-Jährige auf Rang fünf ab, dies ist dennoch das beste Ergebnis einer deutschen Langläuferin bei dem mehrtägigen Klassiker. (Deutscher Paukenschlag im Skilanglauf)

Karlssson bleibt vorne

Hennig quälte sich die 400 Höhenmeter mit einer Steigung von bis zu 28 Prozent hinauf, fiel dabei aber immer weiter zurück. Der Tagessieg ging nach 36:35,4 Minuten an die Französin Delphine Claudel, ihre Führung in der Gesamtwertung verteidigte die Schwedin Frida Karlsson als 15. des Tages.

Hennig hatte am Samstag für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Skilangläuferin seit 2009 gesorgt. Die Sächsin gewann ihr „Lieblingsrennen“ über 15 Kilometer im klassischen Stil vor der Schwedin Frida Karlsson. Zuletzt hatte Claudia Nystad am 20. März 2009 über 2,5 Kilometer in Falun einen deutschen Einzelsieg geholt.