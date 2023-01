Medien: Ronaldo-Verein will Reus nach Saudi-Arabien locken

Der neue Saudi-Klub von Cristiano Ronaldo ist angeblich an der Verpflichtung von BVB-Kapitän Marco Reus interessiert. Wie die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, soll Reus (33) auf der Wunschliste von Al-Nassr stehen. Reus' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus.

"Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", wurde Reus-Berater Dirk Hebel in der Bild am Sonntag zitiert. Am Sonntagabend (19.00 Uhr) ist Reus für die Medienrunde im BVB-Trainingslager in Marbella angekündigt.