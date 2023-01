Handball: EM-Held Petersen macht Krebs-Drama öffentlich

Klaus-Dieter Petersen, langjähriger Kreisläufer des THW Kiel, hat eine Prostatakrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. „Ich habe die Operation sowie die Reha gut überstanden. Der Bauchraum heilt ab, doch das braucht noch seine Zeit“, berichtete der neunmalige Deutsche Meister in einem Interview mit der Bild am Sonntag . (NEWS: Alle aktuellen Infos zum Handball)

Petersen mit der „Da-Vinci-Methode“ behandelt

Glücklicherweise, ergänzte „Pitti“ Petersen, sei „alles in einem frühen Stadium entdeckt“ worden: „Der Krebs war noch nicht an der Wand der Prostata angekommen. Die Lymphbahnen sind nicht betroffen, eine Bestrahlung oder Chemotherapie ist darum nicht notwendig.“ Die Diagnose sei ein „ziemlicher Einschnitt“ in seinem Leben gewesen.

Der 340-malige Nationalspieler will mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. „Ich will den Männern zurufen: Geht zur Vorsorge! Die Krankenkassen bieten glücklicherweise viel an. Früherkennung ist das A und O. Ich kann es immer wieder nur jedem raten, die Vorsorge-Untersuchungen einzuhalten. Wenn, wie bei mir, etwas dabei herauskommt, hat man die Chance, geheilt zu werden“, sagte der frühere Kreisläufer.