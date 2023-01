Zweimal 10 Millionen Dollar garantiert

Shuffle Up And Deal © PokerGO

Das neue Pokerjahr ist gerade eine Woche jung, da stehen bei Online-Pokeranbieter GGPoker bereits zwei der größten Events im Jahr 2023 auf dem Spielplan. Im Klartext bedeutet das, dass in der kommenden und der darauffolgenden Woche jeweils ein Turnier mit garantierten $10 Millionen an Preisgeldern gespielt werden.

Nur acht Tage später, am 17. Januar, kommt es im Rahmen der Super MILLION$ Week bei GGPoker zum nächsten großen Showdown. Insgesamt werden ab dem 8. Januar über 50 High Roller-Turniere mit einem garantierten Gesamtpreispool in Höhe von $25 Millionen veranstaltet.

Allein $10 Millionen entfallen als Garantiesumme auf das $10.300 Super MILLION$ High Roller, das damit den Main Event der High Roller Week markiert. Bisher sind vom 8. bis 10. Januar drei Starttage in der Turnierlobby zu finden, weitere werden sicher noch hinzugefügt. Zunächst gilt es den zweiten Spieltag am Montag, den 16. Januar, zu erreichen, ehe der Final Table mit den letzten neun Spielern wie gewohnt am Dienstag im YouTube-Channel von GGPoker per Livestream übertragen wird.