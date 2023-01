Anzeige

FC Bayern: Äußert sich Nagelsmann zu Sommer, Nübel und Mazraoui? PK LIVE im TICKER LIVE: Nagelsmann zur T-Frage

Nagelsmann zieht die Zügel an: "Intensität ist extrem hoch"

Daley Blind ist der erste Bayern-Neuzugang im Winter - doch wer kommt noch? Trainer Julian Nagelsmann äußert sich aber auch zum Torhüter-Dilemma und Noussair Mazraoui. Die PK im Ticker.

+++ Freiburg der Hauptkonkurrent? +++

Nagelsmann: „Ich würde Freiburg mit einbeziehen. Sie spielen seit mehreren Jahren sehr gut. Sie sind kein One-Hit-Wonder. Streich hat ja schon gesagt, dass sie auf keinen Fall auf Platz zwei bleiben. das heißt, er will auf Platz eins oder drei. Er arbeitet viel mit Understatement. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er Bock hat, auf Rang eins zu kommen. Wenn wir aber alle Spiele gewinnen, ist egal, wen ich als Konkurrenz sehe.“

++ Der Plan mit Müller +++

Nagelsmann: „Thomas ist ein bedeutender Spieler für mich und auch ein bedeutender Gesprächspartner. Er hält einem auch den Spiegel vor, was man von Führungsspielern auch erwartet. das erwarte ich in der zweiten Saisonhälfte auch. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, was Assists angeht. Thomas macht einen sehr guten Eindruck. Wenn er wieder 17 Assists macht, sind wir alle happy. Er ist fest in den Gedanken verankert.“

++ Hat die Kimmich-Aussage überrascht? +++

Nagelsmann: „Die Aussage hat mich nicht überrascht. Er war einfach traurig, dass er ausgeschieden ist. Wer ihn kennt, weiß, dass er sehr motiviert ist. Ich hatte nach dem Augsburgspiel auch so einen Moment und bin wieder rausgekrabbelt.“

++ Brauchen Bayern-Stars psychologische Hilfe? +++

Nagelsmann: „Wir arbeiten intensiv mit einem Psychologen. Er ist jeden Tag auf dem Trainingsplatz dabei. Ich zwinge niemanden, da hinzugehen. Das muss jeder selbst entscheiden. Es ist aber nicht die klassische Therapieform auf dem Sofa. es geht auch um Atmung oder solche Dinge. Ich verurteile niemanden, der es nicht wahrnimmt.“

++ Nagelsmann über Virkus-Absage zu Sommer +++

Nagelsmann: „Generell glaube ich, dass es sein Job ist, seine Spieler zu schützen. Brazzo arbeitet in allen Bereichen auf Hochtouren. Ob es am Ende der genannte ist oder nicht, werden wir sehen. Ich bin bei der Schlagzeile auch nicht in Ohnmacht gefallen. Wenn er gesagt hätte, die Tür steht offen, hätte ich ign auch gefragt ob alles okay bei ihm ist. Man muss sein Pokerface wahren.“

++ SPORT1-Nachfrage: Nagelsmann schwärmt von Upamecano +++

Nagelsmann: „Wie in der Hinrunde hat er sich sehr erwachsen gezeigt. Auch im Training war er direkt einer der Auffälligsten. Die WM hat ihm sehr gut getan. Er war einer der stabilsten Verteidiger der WM. Ich hoffe, dass er diesen Schwung mitnehmen kann. Wir brauchen Upa in Topform - allein wegen seinem Speed.“

++ DFB-Ausscheiden als Bayern-Vorteil +++

Nagelsmann: „Ih glaube die Spiele gegen Paris sind 50:50. Da ist eher die Tagesform entscheidend. Bis dahin spielt die Pause keine Rolle mehr. Allgemein finde ich es wertvoll für alle, die arbeiten, dass man auch Urlaub hat. Den Weg, den die Bundesliga hat mit einer Winterpause, finde ich da auch persönlich gut. Es ist gut, dass die Spieler verschnaufen konnten.“

++ Hat Nagelsmann die DFB-Stars aufgebaut? +++

Nagelsmann: „Ich habe mir auch im Urlaub gefragt, wie sehr man die WM zum Thema macht. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich es wenig thematisiere. Bisher kam auch noch keiner zu mir. In der ersten Ansprache des neuen Jahres habe ich das Wort WM auch nur ein Mal gebraucht. Alle trainieren sehr gut und ich habe nicht das Gefühl, dass jemand in ein Loch gefallen ist.“

++ Ist Ulreich gut genug als Stammkeeper? +++

Nagelsmann: „Ich traue es ihm generell zu. Manu kommt hoffentlich so früh wie möglich zurück. Ulle hat in der Hinrunde auch schon sehr gute Spiele gemacht und wir hatten einen sehr guten Punkteschnitt mit ihm. Er hat einen kleinen Fehler gehabt. Im Training ist er auch sehr gut. Der Ulle ist da sehr entspannt und kennt seine Rolle seit Jahren.“

++ Nagelsmann zur Torwartfrage +++

Nagelsmann: „Generell war der Tag, an dem sich Manuel verletzt hat, nicht schön. Es ist tragisch für ihn. Es geht ihm schon deutlich besser. Für uns ist die Situation auch sehr anspruchsvoll. Natürlich gibt es im Kopf eine Deadline, ab dann wir wissen wollen, in welche Richtung es geht. Ich verschließe mich auch nicht dagegen, dass es noch länger dauern kann oder vielleicht auch nichts passiert. Wir schauen immer, ob wir was machen können, wenn wir Verletzte haben.“

+++ Die PK startet +++

Julian Nagelsmann ist da. Es geht los.

+++ Was sagt Nagelsmann zum Torhüter-Dilemma? +++

Trainer Julian Nagelsmann stellt sich am Sonntag erstmals im Trainingslager der Bayern den Fragen der Journalisten. Ein Thema wird dann auch wieder das Torhüter-Dilemma des FCB sein - denn noch wurde kein Ersatz für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet. SPORT1 begleitet die PK ab 11.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Sommer bleibt Bayern-Thema +++

Laufen die Bemühungen um den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer ins Leere? Am Samstag schob Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus einem Wechsel den Riegel vor. Eine endgültige Absage? Nein! Laut SPORT1-Informationen ist das der Beginn eines zähen Ablöse-Pokers! Bayern hat aber auch noch Kontakt zu Nübel. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

+++ Mazraoui fehlt Bayern lange +++

Noussair Mazraoui fehlt dem Rekordmeister lange. Der Grund: eine nach Vereinsangaben „milde“ Herzbeutel-Entzündung nach einer Corona-Infektion. Nach SPORT1-Informationen rechnet der Spieler mit einer rund einmonatigen Pause. „Für uns ist das ein riesiger Ausfall“, bedauerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Freitag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Blind schwärmt von Nagelsmann +++

Der Neuzugang Daley Blind schwärmte bei seiner Vorstellung von Coach Nagelsmann. „Er ist ein toller Trainer. Ich freue mich sehr, von ihm zu lernen.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)