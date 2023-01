Transfer News: Wird Ronaldo bei United von Wout Weghorst ersetzt? Gespräche laufen wohl ...

Das berichten diverse englische Medien, unter anderem The Athletic schreibt vom Interesse des englischen Rekordmeisters an dem Ex-Wolfsburger. Demnach habe United bereits erste Gespräche mit dem aktuellen Klub des 30-Jährigem, dem FC Burnley, geführt. Pikant: Derzeit läuft Weghorst im Trikot von Besiktas Istanbul auf, an den türkischen Klub ist er noch bis Ende der Saison verliehen.

Besiktas müsste einem Wechsel also auch noch zustimmen, zumal der Süper-Lig-Verein am Ende der aktuellen Spielzeit über eine Kaufoption (Höhe: 10 Millionen Euro) verfügen soll. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Auch ein weiterer Niederländer wird bei United gehandelt

Zuletzt viel auch der Name von Weghorsts Landsmann Memphis Depay. Dieser steht beim FC Barcelona unter Vertrag und kennt United bereits aus der Vergangenheit. In der Türkei kommt Weghorst bisher auf 16 Ligaeinsätze und acht Tore sowie vier Assists. In seiner Zeit in der Bundesliga erzielte der großgewachsene Stoßstürmer 59 Tore in 118 Spielen (20 Assists) für den VfL Wolfsburg.