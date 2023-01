Transfer News: Verliert Eintracht Frankfurt Europacup-Held Borré?

Rafael Borré will weg von Eintracht Frankfurt! Der Berater des Kolumbianers macht Druck und will einen Transfer einfädeln - die SGE schmettert eine Anfrage aber ab.

Der Kolumbianer, der die SGE mit seinem Elfer vergangene Saison zum Titel in der Europa League geschossen hatte, ist unzufrieden ( SPORT1 berichtete schon im November) , jetzt macht sein Berater öffentlich Druck und will seinen Schützling bei einem anderen Klub unterbringen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Borré: Frankfurt schmettert Leih-Anfrage von River Plate ab

Allerdings weiß SPORT1 : So schnell wird das nichts mit einer Rückkehr zum argentinischen Topklub, von dem Frankfurt Borré 2021 ablösefrei geholt hatte!

Wenn Borré wirklich weg will, dann nur per fixem Transfer. Der Vertrag des 27 Jahre alten Angreifers bei der Eintracht läuft noch bis 2025. Wenn ihn ein Klub kaufen will, verlangt Frankfurt mindestens 12 Millionen Euro Ablöse.