Schröder erneut stark - Wagner und Orlando schlagen Meister

Weiter formstark: Dennis Schröder © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JARED C. TILTON

Auch dank des starken Basketball-Nationalmannschaftskapitäns Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers ihren Aufwärtstrend in der NBA fortgesetzt. Bei den Sacramento Kings gelang den Lakers durch das hart erkämpfte 136:134 der fünfte Sieg in Folge, dadurch bleibt das Team Mitte der regulären Saison an den Play-off-Rängen dran. Dem 29 Jahre alten Point Guard gelangen neben 27 Punkten vier Rebounds und zwei Assists.