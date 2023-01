Gislason: "Der zweite Anzug sitzt noch nicht"

Alfred Gislason sieht nach der Niederlage im ersten WM-Härtetest noch viel Luft nach oben - vor allem in der Breite.

Alfred Gislason sieht nach der Niederlage im ersten WM-Härtetest noch viel Luft nach oben - vor allem in der Breite. "Der zweite Anzug sitzt noch nicht. Das war heute sehr lehrreich", sagte der Bundestrainer der deutschen Handballer nach dem 30:31 (18:14) gegen Island am Samstag in Bremen.