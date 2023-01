Bundesliga: Sommer und Nübel weiterhin bei FC Bayern im Gespräch!

Im Gegenteil: Die Bemühungen um den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer laufen ins Leere. Am Samstag stellte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus im Gespräch mit der Rheinischen Post klar: „ Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt. “

Sommer-Ablöse wohl rund 8 Millionen Euro

Nach SPORT1-Informationen liegt die erste Bayern-Offerte für Sommer bei etwas weniger als 5 Millionen Euro. Die Borussia will jedoch so viel, wie sie für Sommers möglichen Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier ausgeben müsste: mindestens 8 Millionen Euro. Eine Summe, die Hasan Salihamidzic und Co. über drei Wochen vor dem Ablauf der Transferperiode nicht zu zahlen bereit sind. Noch nicht.