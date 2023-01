Anzeige

Bundesliga: So denkt BVB-Keeper Kobel über Dortmunds Chancen und Bayerns Torwart-Dilemma So denkt Kobel über Bayern

BVB-Ziel: Leistungssteigerung! Kobel macht "vieles" Hoffnung

Patrick Berger

Gregor Kobel und Yann Sommer hüten das Tor der Schweizer Nationalmannschaft. Doch wie verfolgt der eine den Transferpoker des Anderen?

Er ist Dortmunds großer Rückhalt!

Kaum auszudenken, wo der BVB in dieser Saison ohne Gregor Kobel stünde. Wohl noch schlechter als der aktuell unbefriedigende Tabellenplatz sechs (21 Gegentore). Mit vielen Top-Paraden hat der 25 Jahre alte Schweizer die Schwarzgelben in einigen Spielen vor noch Schlimmerem bewahrt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Es war sehr enttäuschend, dass wir mit zwei Niederlagen aufgehört haben“, sagte der Ex-Stuttgarter am Samstag nach einer anstrengenden Trainingseinheit in Marbella. „Für mich ist das aber abgehakt. Wir wollen uns in der Defensive verbessern, an Standards arbeiten und eine bessere Leistung als in der Vorrunde zeigen.“

Was den Dortmunder Schlussmann dabei besonders freut: „Es fühlt sich an, als hätten wir drei, vier Transfers. Wir haben viele Spieler, die endlich wieder zurückkommen. Dadurch haben wir wieder mehr Qualität.“

Haller unterstützt BVB-Angriff

Neben Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens und Mateu Morey meint Kobel natürlich auch Sébastien Haller. Der Stürmer, der im Sommer an Hodenkrebs erkrankt war, arbeitet in Marbella am Comeback und absolvierte am Samstag das komplette Team-Training. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Sébastien macht einen guten Eindruck“, findet Kobel: „Er sieht stark aus und seine Bewegungen gefallen mir echt gut.“ Knipser Haller soll nach Möglichkeit schon bald mithelfen, dass der Neun-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Bayern aufgeholt wird.

Im Tor des BVB-Rivalen könnte es aufgrund der Knieverletzung von Manuel Neuer interessanterweise noch vor dem Bundesliga-Restart in zwei Wochen einen Wechsel geben. Kobel sieht den langfristigen Neuer-Ausfall übrigens als großen Vorteil für die Konkurrenz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Man wünscht nie einem Kollegen irgendetwas Schlechtes, man will sich einen guten Kampf liefern“, findet der BVB-Star. „Aber es ist klar: Wenn ein Spieler wie Neuer, der so viel Erfahrung hat und über so viel Qualität verfügt, ausfällt, ist das sicherlich ein Vorteil für andere Teams.“

Bayern-Boss Hasan Salihamidzic hat das Interesse an Gladbach-Keeper Yann Sommer als vorübergehenden Neuer-Ersatz mittlerweile bestätigt. Nach SPORT1-Informationen würden die Bayern eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro zahlen.

Kobel: „Ich konzentriere mich auf den BVB“

Interessant: Kobel und Sommer waren zusammen bei der WM in Katar für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz

„Meine Aufgabe bei der WM war anders als beim BVB, aber es war eine Riesenerfahrung“, sagt Kobel, der beim 3:2-Sieg gegen Serbien den zwischenzeitlich verletzten Stammtorwart Sommer vertrat. „Ich kann sicherlich etwas mitnehmen. Für meine persönliche Entwicklung war das wichtig.“

Auch wenn Kobel sicherlich mit einem Auge auf die Entwicklung in Bayern und Gladbach legt, will er sich in den Wechsel-Poker seiner Schweizer Kollegen nicht einmischen. „Es ist nicht meine Aufgabe, den Jungs einen Rat zu geben“, sagt er diplomatisch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich konzentriere mich auf den BVB. Was Yann und die Bayern machen, damit habe ich nichts zu tun.“

