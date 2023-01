Transfer News: Depay vor Rückkehr zu Manchester United?

Anzeige

Könnte eine Memphis-Rückkehr zum Ex-Klub anstehen? Eine Niederlande-Verbindung und die Finanzen scheinen die entscheidenden Kriterien zu sein.

Steht Memphis Depay vor einem Abschied aus Barcelona?

Nachdem der 28-Jährige unter Barca-Coach Xavi in dieser Saison kaum noch zum Einsatz kommt, bahnt sich ein Transfer entweder noch in diesem Winter oder spätestens im kommenden Sommer an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der niederländische Angreifer liebäugelt dabei offenbar selbst mit einem Wechsel nach England – ein altbekannter Verein aus der Premier League könnte das Ziel sein.

Einem Medienbericht der Daily Mail zufolge soll Depay selbst an einer Rückkehr zu Manchester United interessiert sein. Bereits von 2015 bis 2017 lief der Niederländer im Old Trafford auf, ließ dabei mit zwei Toren aus 33 Spielen die Erwartungen zum Großteil unerfüllt.

Depay in Barcelona unzufrieden

Sein weiterer Karriereweg las sich äußerst namhaft: Olympique Lyon und der FC Barcelona. Während der Angreifer in Lyon noch zu einem der Leistungsträger gehörte, kam er in Katalonien kaum noch zum Zug. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Ansu Fati, Ferran Torres, Ousmane Dembélé und Raphinha spielten sich allesamt am einstigen Supertalent vorbei – Depay kam in der aktuellen Saison auf lediglich vier Einsätze und 206 Einsatzminuten. Dabei hofft die Führungsebene des FC Barcelona nun wohl auf einen Transfer noch in diesem Winter, ehe der 28-Jährige im Sommer ablösefrei weiterziehen könnte.

Dabei brachte Depay nun selbst die Red Devils ins Gespräch. Nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo ist United auf der Suche nach einer neuen Nummer 9, ein Wechsel von Milan-Stürmer Olivier Giroud kam zuletzt nicht zustande.

Einst trug Depay bei United die große Nummer 7, die Fußstapfen der Namen um Beckham und Ronaldo konnte er allerdings nie ausfüllen. Und doch hat Manchester United Hoffnung auf das Kapitel 2.0, die sich auch mit dem Trainer begründen lassen dürfte: 2015 holte Louis van Gaal seinen Landsmann von der PSV aus Eindhoven, heute sitzt mit Erik ten Hag erneut ein Niederländer auf der Bank.

Leihgebühren zu hoch für Manchester United?

Einem weiteren Bericht von The Athletic wären die Leihgebühren allerdings immens hoch: So fordert der FC Barcelona wohl 13 Millionen Pfund Leihgebühr plus die volle Übernahme der Vertragskosten für die Rückrunde.