FA Cup: Nach Alissons Blackout: Nächster Dämpfer für Liverpool

Der FC Liverpool verpasst auch aufgrund eines Mega-Patzers von Alisson Becker den Einzug in die nächste Runde des FA Cups. Ein Wiederholungsspiel muss die Entscheidung bringen.

Der FC Liverpool hat auch aufgrund eines folgenschweren Fehlers von Alisson Becker den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Im FA Cup kam das Team von Jürgen Klopp nicht über ein 2:2 (1:1) gegen die Wolverhampton Wanderers hinaus - und muss nun in ein Wiederholungsspiel.

Eingeleitet wurde der wilde Abend durch einen folgenschweren Fehler von LFC-Keeper Alisson. Der Brasilianer bekam in der 25. Minute einen harmlosen Rückpass von Ex-Bayern-Star Thiago zugespielt und nahm ihn auch problemlos an. Doch anstatt den Ball sicher zu einem Teamkollegen weiterzuspielen, erlaubte sich der Schlussmann einen Blackout: (DATEN: Alle Infos zum FA Cup)

Alisson visierte Trent Alexander-Arnold am rechten Rand des Strafraums an und spielte den Ball in seine Richtung. Doch der 30-Jährige wählte damit die schlechteste Alternative - und übersah Wolves-Stürmer Goncalo Guedes, der auf den Pass spekulierte, ihn abfing und ins verwaiste Tor zum 0:1 einschieben konnte.