Bundesliga: Attraktivster Fußball? SC Freiburg vor dem FC Bayern

In einer repräsentativen Umfrage bewerten Fans den attraktivsten Fußball der Hinrunde und das Arbeiten der Klubbosse. Der Spitzenreiter dürfte dabei jeweils überraschen.

Die Vorfreude auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga dürfte groß sein. Am 20. Januar kehrt auch die letzte der europäische Top-5-Ligen wieder zu ihrem regulären Spielbetrieb zurück.

Doch wer hat den attraktivsten Ball in der ersten Saisonhälfte gespielt? In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.539 Personen teilnahmen, wurde das ermittelt – das Ergebnis dürfte dabei überraschen.