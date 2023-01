Serie A: Turins Siegesserie hält auch gegen Udinese

Juventus Turin baut seine Siegesserie in der Serie A auch am Samstag aus - tritt im neuen Jahr allerdings weiterhin wenig überzeugend auf.

Juventus Turin hat seine Siegesserie in der Serie A auch am Samstag ausgebaut - tritt im neuen Jahr allerdings weiterhin wenig überzeugend auf. Italiens Rekordmeister gewann gegen Udinese Calcio mit 1:0 (0:0), der brasilianische WM-Teilnehmer Danilo sorgte kurz vor Schluss (86.) für Juves achten Liga-Sieg in Folge. Turin (37 Punkte) übernahm damit vorerst Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter SSC Neapel (41).