Eskalation um WM-Held Enzo Fernández: Benfica und Roger Schmidt wüten gegen Chelsea

Rekordsumme! Chelsea will diesen Argentinien-Star holen

Bei der WM in Katar spielt sich der Argentinier Enzo Fernández mit seinen Leistungen ins Schaufenster. Nun beginnt das Tauziehen um seine Zukunft - und es wird schnell unschön.

Ein gutes halbes Jahr ist es her, da kannten hierzulande den Namen Enzo Fernández wohl nur die absoluten Fußballkenner: Ein 21-jähriger Mittelfeldspieler aus Argentinien, der sein Geld bei River Plate in Buenos Aires verdient.

Seither ist viel passiert. Der Youngster wechselte im Juli 2022 zu Benfica Lissabon und wurde wenig später in den argentinischen Kader für die Weltmeisterschaft berufen. Bei der Endrunde in Katar beeindruckte er mit seinem Können, hielt seinem Idol Lionel Messi den Rücken frei, spulte unzählige Kilometer ab und krönte sich schließlich zum Weltmeister.

Seitdem stehen die Interessenten Schlange und das Tauziehen um seine Zukunft hat begonnen. Unzählige Klubs sollen an Fernández interessiert sein, unter anderem wurden der FC Liverpool und Manchester United genannt.

Chelsea wirbt um Fernández

So scheint der Weg des 21-Jährigen klar vorgezeichnet. Nächste Station: Stamford Bridge, London. Dass der FC Chelsea wie kein anderes Team um den Shootingstar wirbt, ist längst kein Geheimnis mehr.

Das Werben der Blues ist dabei aber mitnichten heimlich, still und leise. Chelsea geht die Mission Fernández-Transfer offensiv an – für Benfica und Coach Schmidt zu viel des Guten .

Schmidt beschwert sich über „respektlose“ Blues

„Was der Klub macht, ist respektlos gegenüber uns allen. Ich kann das nicht akzeptieren. Den Spieler erst verrückt zu machen und so tun, als könne man die Klausel bezahlen, nur um später dann verhandeln zu wollen, das verstehe ich nicht unter einer guten Beziehung zwischen zwei Vereinen“, polterte der frühere Leverkusen-Trainer vor Journalisten.

120 Millionen Euro sind als Ablöse für Fernández festgeschrieben, die Summe einfach bezahlen will Chelsea laut Schmidt aber nicht. Und doch scheinen die Blues den Youngster bereits auf ihre Seite gezogen zu haben.

Dass der 21-Jährige weg will, scheint klar. Über Silvester flog er nach Argentinien zum Feiern statt zu trainieren. Und auch am 2. Januar war von ihm beim Benfica-Training nichts zu sehen. Erst am 3. Januar kehrte er zurück, nachdem ihn sein Klub unverzüglich dazu aufgefordert hatte.