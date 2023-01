Anzeige

NFL: Macht Rodgers mit den Packers das Playoff-Wunder perfekt? SPORT1 erklärt die Ausgangslage vor dem 18. Spieltag Wer zieht in die Playoffs ein?

Die Regular Season der NFL-Saison 2022/23 neigt sich dem Ende zu. Gleich acht Teams kämpfen noch am letzten Spieltag um die letzten Playoffs-Tickets.

In der Regular Season der NFL steht das große Finale an!

Gleich acht Teams dürfen sich vor Week 18 noch Hoffnungen auf eines der letzten verbliebenen Playoffs-Tickets machen, elf Franchises sind für die Post-Season der NFL bereits qualifiziert. SPORT1 blickt auf die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag.

Führt Rodgers die Packers tatsächlich noch ins Ziel?

Gleich vier Teams haben in dieser Saison für ein absolutes Novum in der NFL-Geschichte gesorgt. Seit der Einführung der Playoffs 1933 hat es bis dato nie ein Team gegeben, dass sich am letzten Spieltag noch für die Playoffs qualifizieren konnte, welches zu einem beliebigen Zeitpunkt der Saison mindestens vier Spiele mehr verloren als gewonnen hatte. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Zu diesen vier Teams zählen auch die Green Bay Packers um Superstar Aaron Rodgers. Die Franchise aus der NFC North stand nach Week 12 bei einer Bilanz von 4:8 - und siegte seitdem viermal in Folge. Am letzten Spieltag wartet mit den Detroit Lions ein direkter Konkurrent um den letzten Playoffs-Platz der NFC. Jedoch gilt: Gewinnen die Packers ihr Heimspiel gegen die Lions, ist ihnen der Platz in der Post-Season nicht mehr zu nehmen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Die Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown hingegen benötigen ebenfalls einen Sieg, müssen aber darauf hoffen, dass die ebenfalls bei 8:8 stehenden Seattle Seahawks ihr Heimspiel gegen den bereits ausgeschiedenen Vorjahreschampion LA Rams nicht gewinnen.

Das Problem dabei für die Lions: Das Spiel der Seahawks findet bereits am Sonntagabend um 22.25 Uhr (MEZ) statt, die Lions und die Packers spielen erst in der Nacht zu Montag um 2.20 Uhr (MEZ). Sollten die Seahawks gewinnen, hat Detroit bereits vor dem Spiel gegen die Packers keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Jaguars haben es in der eigenen Hand

Auch die Jacksonville Jaguars standen zwischenzeitlich bei einer Bilanz von 4:8 und können durch einen Sieg gegen die Tennessee Titans aus eigener Kraft in die Playoffs einziehen. Der Sieger dieser Paarung ist automatisch Gewinner der AFC South und damit sogar mit einem Heimspiel in der Wild Card Round vertreten. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Die Pittsburgh Steelers (8:8) dürfen nach einem verkorksten Saisonstart (2:6, dann 3:7) ebenfalls noch hoffen, benötigen neben einem Heimsieg gegen die Cleveland Browns (7:9) allerdings noch eine Niederlage der New England Patriots (8:8) bei den Buffalo Bills (12:3) sowie eine Niederlage der Miami Dolphins (8:8) gegen die New York Jets (7:9). (Ebenfalls interessant: Hamlins nächster Fortschritt nach NFL-Schock)

Wer verschafft sich eine Bye-Week?

Ebenfalls spannend ist noch der Kampf um den jeweiligen Top-Seed der Conferences. Denn: Wie nun üblich wird nur noch der jeweilige Top-Seed ein Freilos in Runde 1 bekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Aktueller Frontrunner in der AFC sind die Kansas City Chiefs. Der Champion von 2020 steht derzeit bei einer Bilanz von 13:3 und dürfte mit einem Sieg gegen die Las Vegas Raiders die Wildcard-Runde bequem vor dem Fernseher verfolgen.

In der NFC sind die Philadelphia Eagles (13:3) in der Pole Position um den Top-Seed. Gegen die New York Giants, die erstmals seit 2016 die Playoffs erreicht haben, benötigt die Franchise aus der City of Brotherly Love einen Sieg, um Platz eins zu sichern. Sollten die Eagles allerdings verlieren, lauern die Dallas Cowboys (12:4) und die San Francisco 49ers (12:4) auf ihre Chancen.