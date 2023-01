Transfer News: Thuram bald beim FC Chelsea?

Gladbachs bester Torschütze könnte die Borussia noch in diesem Winter verlassen. Transferziel Nummer eins: die Premier League.

Wie diverse Transferexperten übereinstimmend berichten, ist der FC Chelsea an einem Transfer der Gladbacher Nummer 10 interessiert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Dabei sind die Londoner zum Handeln gezwungen: Mit Tabellenplatz zehn stehen die eigenen Saisonziele in weiter Ferne, insbesondere der Angriff hakt – der zweitbeste Schütze der Bundesliga könnte Abhilfe schaffen.

Wie der Transferexperte Santoi Aouna berichtet, ist der FC Chelsea an Marcus Thuram interessiert - und will dabei offenbar einen Wechsel noch in dieser Transferperiode forcieren. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)