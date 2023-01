Erfolgreicher Test: Freiburg schlägt Basel

Der SC Freiburg feiert im Rahmen seines Trainingslagers in Spanien einen Testspielsieg.

Der SC Freiburg hat im Rahmen seines Trainingslagers in Spanien einen Testspielsieg gefeiert. Das Team von Christian Streich schlug den Schweizer Vizemeister FC Basel in Cadiz mit 3:2 (2:0). Die Partie am Samstagnachmittag wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen.