La Liga: Real Madrid patzt in historischem Spiel

Real Madrid hat sein Auswärtsspiel beim FC Villarreal mit 1:2 verloren - und muss die Tabellenführung dem großen Rivalen FC Barcelona vorerst weiter überlassen. Yeremy brachte den Vorjahres-Halbfinalisten der Champions-League in der 47. Minute in Führung, ehe Ballon d‘Or-Gewinner Karim Benzema rund zehn Minuten später per Handelfmeter zum 1:1 traf (60.). (DATEN: Die Tabelle in La Liga)