FC Augsburg: Kehrt Ricardo Pepi nach seiner Leihe nicht wieder zurück? Kehrt FCA-Rekordflop nicht zurück?

Schadenfreude? US-Spieler feiert WM-Aus in Oranje-Trikot

Christopher Michel

Ricardo Pepi überzeugt als Leihgabe beim FC Groningen. Kehrt er gar nicht mehr nach Augsburg zurück? Die Fuggerstädter planen mit dem US-Talent.

Vor einem Jahr kam Ricardo Pepi mit großem Tamtam aus den USA zum FC Augsburg. Megatalent, Rekordneuzugang, Wunderknabe: Der Druck auf allen Seiten war von Tag eins an sehr groß.

Nach einem halben Jahr war daher für alle Beteiligten in Augsburg klar, dass der 19-Jährige zunächst woanders seine Erfahrung sammeln und sich auf Bundesliga-Niveau bringen muss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Pepi ging auf Leihbasis zum FC Groningen und startete in den Niederlanden sofort voll durch. Nach neun Einsätzen stehen bereits sechs Tore und zwei Vorlagen auf dessen Konto. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Pepi war nach WM-Aus „geschockt“

Dennoch folgte der persönliche Rückschlag, Nationaltrainer Gregg Berhalter verzichtete bei der WM 2022 in Katar auf den Angreifer.

„Ich war geschockt und habe den Hörer direkt aufgelegt“, ließ Pepi im Podcast Kon Veel Minder durchblicken.

Es war das frustrierende Ende eines Jahres, was für ihn mit dem großen Sprung aus der MLS in die Bundesliga so hoffnungsvoll begann und mit einer großen Enttäuschung endete.

Viele Interessenten – doch Augsburg plant weiter mit Pepi

Kehrt Pepi überhaupt noch einmal nach Deutschland zurück? Transferexperte Fabrizio Romano hatte diese Spekulationen im November auf Twitter angeheizt: „Viele Klubs beobachten ihn, er wird im kommenden Sommer wechseln.“

Erste Gerüchte gibt es bereits, Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion soll nur einer von zahlreichen Interessenten sein.

Für Augsburg ist die Sachlage nach SPORT1-Informationen allerdings klar. Pepi hat einen bis 2026 laufenden Vertrag, er soll ab der Saison 2023/24 in der Fuggerstadt zeigen, was in ihm steckt. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Der Sinn der Ausleihe, Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln, ist im ersten Halbjahr vollumfänglich aufgegangen.

Pepi gibt zu: Ablöse schürte Erwartungen

Aber was will Pepi? Er selbst weiß um die Probleme, die er zu Beginn beim FCA hatte. Pepi schätzte die Situation rückblickend realistisch ein und erklärte: „Eine Ablöse in Höhe von 16 Millionen Euro ist viel Geld. Die Leute erwarten, dass ein Spieler gleich einen großen Eindruck hinterlässt. Das ist nicht immer der Fall.“ Dennoch sei der Sprung aus der MLS in die Bundesliga ein guter gewesen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ob der zwölffache US-Nationalspieler, der in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag feiert, tatsächlich wieder in der Bundesliga aufläuft und dort seinen ersten Treffer erzielt? Er selbst ließ seine Zukunft offen: „Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was künftig passiert.“