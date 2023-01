Dank Kolo Muani: Frankfurt schlägt Leipzig im Test

Der Ex-Frankfurter Andre Silva hatte nach Jesper Lindströms frühem 1:0 (7.) per Doppelpack für die Leipziger Halbzeitführung gesorgt (35., 45.). Frankfurt schlug jedoch in Hälfte zwei zurück: Rafael Borre besorgte zunächst den Ausgleich (70.), ehe Kolo Muani, der bei der WM in Katar mit der französischen Nationalmannschaft erst im Finale an Argentinien gescheitert war, die Partie mit einem Doppelpack entschied (72., 84.).