Wirtz trifft, Leverkusen schlägt Venedig

Der Nationalspieler traf auch am Samstag im Test gegen den italienischen Zweitligisten FC Venedig sehenswert, Bayer gewann das Spiel mit 2:1 (2:0). Die Führung erzielte Wirtz nach einem Solo von der linken Seite (37.), Amine Adli (44.) legte nach. Der Amerikaner Andrija Novakovich (68.) verkürzte für Venedig.

Wirtz hatte noch in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss erlitten, im Dezember stand er im Test gegen den FC Zürich (4:1) dann erstmals wieder in der Startelf - und traf gleich per Distanzschuss.