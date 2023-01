Kombination: Wettkampf der Frauen abgebrochen

Der erste Einzel-Wettkampf der Kombiniererinnen beim Weltcup in Otepää ist am Samstag dem starken Wind zum Opfer gefallen.

Der erste Einzel-Wettkampf der Kombiniererinnen beim Weltcup in Otepää ist am Samstag dem starken Wind zum Opfer gefallen. Nach nur drei Springerinnen entschied sich die Jury in Estland für einen Abbruch. Ob der für 17.00 Uhr MEZ geplante Wettkampf der Männer ausgetragen werden kann, ist noch offen.