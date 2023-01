Anzeige

BVB: Hammer-Gerückt aus England! Wildert Ronaldo-Klub Al-Nassr in Dortmund? Angebliches Interesse an Reus Wildert Ronaldo-Klub beim BVB?

Der neue Klub von Cristiano Ronaldo soll angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Marco Reus haben. Der BVB-Kapitän dürfte aber andere Pläne haben.

Hammer-Gerücht aus England!

Bedient sich Al-Nassr nun auch beim BVB? Der neue Klub von Cristiano Ronaldo will sein Team offenbar um weitere Stars bereichern. So wurden in den vergangenen Wochen bereits Spieler wie Sergio Ramos, Eden Hazard oder auch Neymar als mögliche Neuzugänge gehandelt.

Die Daily Mail berichtet nun von einem Interesse des Scheich-Klubs an Marco Reus. Demnach habe Al-Nassr die Hoffnung, den 33-Jährigen nach Ablauf seiner Zeit in Dortmund von einem Wechsel in die Wüste überzeugen zu können. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Reus plant Verbleib in Dortmund

Der Vertrag des BVB-Kapitäns läuft zum Saisonende aus, der Offensivspieler hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, in Dortmund bleiben zu wollen. „Ich habe meine Wünsche in den vergangenen Wochen und Monaten schon kundgetan“, sagte Reus bei Ende November Bild-TV. „Jeder weiß, dass ich ein großes Verhältnis zu diesem Verein habe, dass ich ihn sehr liebe.“

Reus verpasste die WM in Katar aufgrund einer Bänderverletzung. In der Rückrunde will er wieder voll angreifen.