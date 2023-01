Zweierbob: Friedrich nur Sechster in Winterberg

Francesco Friedrich fährt in Winterberg nur hinterher © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Erneuter Fehlstart ins neue Jahr: Wie schon 2022 hat Bob-Dominator Francesco Friedrich im ersten Weltcup-Rennen des Jahres das Podium klar verpasst. Beim erneuten Sieg seines Teamkollegen Johannes Lochner fuhr der Oberbärenburger in Winterberg nur auf Rang sechs. Für den Stuttgarter Lochner ist es der zweite Triumph in Serie.

Schon beim Jahresabschluss in Lake Placid/USA hatte Doppel-Olympiasieger Friedrich seinen Teamkollegen nicht besiegt, dort war er als Zweiter noch auf das Treppchen gefahren. Das gelang ihm im Sauerland nicht. (DATEN: Alle Infos zum Wintersport)

Friedrich will Durststrecke schnell beenden

Zuletzt hatte Friedrich die Top-3 vor knapp einem Jahr in Sigulda verpasst, dort aber am nächsten Tag das zweite Rennen gewonnen. Sein Rückstand auf den späteren Sieger hatte am Samstag schon nach dem ersten Lauf 0,32 Sekunden betragen.