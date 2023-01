Biathlon: 32 Plätze vor! Deutsches Sorgenkind erlöst sich - emotionales TV-Interview

Biathlet Johannes Kühn gelingt bei der Verfolgung in Slowenien ein wichtiger Befreiungsschlag inmitten einer missratenen Saison. Im TV-Interview verdeutlicht er, dass eine Last von ihm abgefallen ist.

Im 12,5-km-Verfolgungsrennen auf der slowenischen Pokljuka gelang dem als 44. gestarteten Johannes Kühn eine starke Aufholjagd um 32 Plätze. Er überzeugte mit 20 Treffern am Schießstand und schaffte als Zwölfter (+2:25,9) den zweiten Teil der Norm für die WM in Oberhof. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Sorgenkind Johannes Kühn feiert Befreiungsschlag

Kühn, im Vorjahr 11. der Gesamtwertung, aktuell aber nur auf Platz 30, machte anschließend in einem emotionalen Interview im ZDF deutlich, dass eine Last von ihm abgefallen ist.

Der 31-Jährige, im Sprint noch von vier Schieß-Patzern zurückgeworfen, hielt fest: Er sei „die ganze Saison“ mit einem negativen Eindruck unterwegs: „Diese Saison habe ich noch nicht rübergebracht, was ich kann. Ich war schon ein Bisschen am Zweifeln und es wird immer schwieriger, je mehr schlechte Rennen man macht. Deswegen war das heute einfach gut.“

Er habe vor dem Winter „gewisse Ansprüche an mich formuliert, gewisse Ziele gesetzt, davon kann ich schon mal die Hälfte streichen, dafür war ich zu schlecht. Die WM war in den vergangenen Wochen weit weg.“

Johannes Kühn legte in der Verfolgung eine starke Aufholjagd hin

Johannes Thingnes Bö wieder überragend

Zum Abschluss stehen am Sonntag erstmals in dieser Saison das Single Mixed (11.45 Uhr) und die Mixed Staffel (14.25 Uhr) an.