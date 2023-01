Anzeige

Pokal kurios! Dieses Team fliegt 8.700 Kilometer für ein Spiel

Im französischen Ligapokal wird das Realität. Dabei sorgt ein erfolgreicher Verein von einer Insel im indischen Ozean für sein großes Abenteuer.

Eine Urlaubsreise darf gerne einmal rund 9.000 Kilometer weit vom eigenen Heim enden. Dann würde man auf den sonnigen Malediven mit türkisblauem Wasser enden, oder auch auf der idyllischen Insel Mauritius im indischen Ozean.

Oder aber man fliegt 8.700 Kilometer zu einem Fußball-Pokalspiel.

Klingt verrückt? Findet aber genau so statt! SPORT1 klärt auf.

Le Tamponnaise, ein Fußballklub aus der Stadt Le-Tampon auf der Insel La Réunion, absolviert diese kuriose Reise dieser Tage.

Da die Insel im indischen Ozean ein französisches Übersee-Departement ist, sind die Mannschaften auch berechtigt, am französischen Ligapokal, dem Coupe de France, teilzunehmen. (DATEN: Spielplan Coupe de France)

Vereinsrekord wird zu Urlaubsreise

Um die Runde der letzten 64 zu erreichen, was dem Vereinsrekord entsprechen würde, bräuchte die Mannschaft Siege – und sie holen auf fantastische Weise einen nach dem anderen! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Nicht unüblich, denn der Verein ist einer der erfolgreichsten auf der „Insel der Zusammenkunft“. Das Stadion fasst 4000 Plätze, Le Tamponnaise holte elf Mal die nationale Meisterschaft. Zwar ist Dimitri Payet dort geboren - viele bekannte Sportgesichter hat die Insel dennoch nicht. Noch nicht?

Die Reisetruppe aus dem indischen Ozean hat in jedem Fall auf sich aufmerksam gemacht. So gelang der ersehnte Einzug in die Runde der letzten 64, mit dem Racing-Club Grasse wartete aber ein qualitativ besserer Gegner - für den eine weite Anreise in Kauf genommen wurde.

So liegt die Heimat von La Tamponnaise genau 8755 Kilometer vom Grasser Stadion im Süden Europas entfernt. Eine zwölfstündige Flugreise für eine Pokalpartie auf Amateur-Niveau?

Die Insel-Kicker ließen sich davon aber nicht abschrecken und bestiegen bereits am Montag das Flugzeug in Richtung Charles-de-Gaulle-Flughafen in Paris. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Einmal Paris und zurück

Nach Quartierbezug und überstandenem Jetlag absolvierte Le Tamponnaise am späten Mittwochabend sogar ein Spiel gegen die Reserve von PSG, welches mit 1:2 verloren ging.

Am Samstag folgte nun das wichtigste Spiel der Vereinshistorie. Im Stade de la Paoute warteten auf den Fußballklub von der Insel 2000 Zuschauer - nur halb so viele wie in der Heimat! Für einen Sieg reichte es aber dennoch nicht. So unterlag La Tamponnaise knapp mit 0:1 und muss die Heimreise antreten.