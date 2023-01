Premier League: Frau von Thiago Silva wütet gegen Chelsea-Fans

Die Niederlage gegen Manchester City (0:1) hat den FC Chelsea tabellarisch weiter in die Bedeutungslosigkeit rutschen lassen. An der Stamford Bridge passt momentan einiges nicht zusammen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Geht es nach der Ehefrau von Abwehrspieler Thiago Silva lief am Donnerstagabend nicht nur auf den Rasen etwas verkehrt. Isabelle da Silva war mit der Unterstützung auf den Rängen ganz und gar nicht einverstanden. Nachdem der Mannschaft von Graham Potter nur ein Sieg in acht Spielen gelang, machten die frustrierten Fans ihren Unmut deutlich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Darin konterte Silva die aufgekommenen Buh-Rufe und Pfiffe, indem sie mit ihren Sitznachbarn „Come on Chelsea!“ Richtung Spielfeld schrie.

„Kommt nicht an die Stamford Bridge, wenn ihr nicht singen wollt. Come on Chelsea!“, schrieb sie zu dem Video.