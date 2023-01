Union gewinnt ersten Teil des Doppel-Tests gegen Augsburg

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den ersten Teil des Doppel-Tests gegen den FC Augsburg für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang den Liga-Konkurrenten im spanischen Campoamor mit 1:0 (0:0). Jordan Siebatcheu erzielte den einzigen Treffer per Elfmeter (57.). Am Samstagnachmittag treffen beide Teams in einer zweiten Begegnung erneut aufeinander.