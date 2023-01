Ski Alpin: Superstar Mikaela Shiffrin verpasst Rekord einer deutschen Legende

Beim Riesenslalom in Kranjska Gora muss sich Mikaela Shiffrin mit Rang sechs begnügen. Ihre Serie reißt, einer Kanadierin gelingt Historisches.

Beim ersten von zwei Riesenslaloms im slowenischen Kranjska Gora belegte die 27 Jahre alte Amerikanerin nach zuletzt fünf Erfolgen in Serie den sechsten Rang. Shiffrin hat 81 Mal im Weltcup gewonnen, einmal weniger als ihre langjährige Teamkollegin Lindsey Vonn. Am Sonntag findet in Kranjska Gora ein zweiter Riesenslalom statt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema Ski Alpin)