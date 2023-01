Wintersport-Paukenschlag! Erster deutscher Triumph nach 14 Jahren

Die 26-Jährige gewann auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski ihr „Lieblingsrennen“ über 15 Kilometer im klassischen Stil vor der Schwedin Frida Karlsson. Zuletzt hatte Claudia Nystad am 20. März 2009 über 2,5 Kilometer in Falun einen deutschen Einzelsieg geholt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Skilanglauf )

Katharina Hennig nach großem Sieg „einfach glückselig“

„Ich bin einfach glückselig, dass es heute geklappt hat“, sagte die Sächsin, die zum sechsten Mal in ihrer Karriere auf dem Podest stand - zum dritten Mal in Val di Fiemme: „Es war sehr hart, aber ich habe mich körperlich echt gut gefühlt. Ich bin einfach glücklich, das tut uns allen gut.“

In der Gesamtwertung kletterte Hennig vor dem finalen Berganstieg zur Alpe Cermis am Sonntag auf den vierten Platz. In der Geschichte der Tour hat bislang noch keine deutsche Läuferin ein Top-Fünf-Ergebnis in der Endabrechnung erreicht. „Katharina hat alles abgeliefert, was sie sich erträumt hat. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.