Biathlon: Herrmann-Wick erneut am Podest vorbei! Elvira Öberg dominiert Verfolgung in Pokljuka

In der Verfolgung von Pokljuka leistet sich Denise Herrmann-Wick erneut zu viele Schießfehler. Besser machte es Elvira Öberg, die erneut nicht zu schlagen ist.

Beim überlegenen Erfolg der fehlerfreien Schwedin Elvira Öberg, die bereits den Sprint gewonnen hatte, leistete sich die 34-Jährige erneut zwei Fehler und landete auf Rang sieben (+37,4 Sekunden). Herrmann-Wick war als Sechste in das zweite Weltcuprennen auf der slowenischen Hochebene gegangen. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

„Wenn es so schnell ist wie heute, habe ich manchmal ein bisschen Probleme“, sagte Herrmann-Wick am ZDF -Mikrofon: „Es war trotzdem ein gutes Rennen.“

Biathlon: Wierer Zweite - Weidel verzichtet auf Start

Sophia Schneider hatte die Verfolgung als 61. knapp verpasst, Franziska Preuß war wegen eines Infekts gar nicht erst angereist. Auch Vanessa Hinz musste ihre Weltcup-Rückkehr kurzfristig krankheitsbedingt verschieben. Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) verbesserte sich in ihrem zweiten Rennen der Saison nach diversen Krankheiten mit nur einem Schießfehler (+51,0) auf Rang acht.

Zum Abschluss des Weltcupwochenendes stehen am Sonntag erstmals in dieser Saison das Single Mixed (11.45 Uhr) und die Mixed Staffel (14.25 Uhr) an.