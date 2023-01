Deschamps bleibt Frankreichs Nationaltrainer

Didier Deschamps bleibt Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Knapp drei Wochen nach dem im Elfmeterschießen verlorenen WM-Finale in Doha gegen Argentinien gab das der Erfolgscoach selbst bei der Generalversammlung des nationalen Verbandes in Paris bekannt. Sein auslaufender Vertrag wurde bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert.