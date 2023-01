Deschamps klärt Zukunft! Frankreich-Trainer verlängert Vertrag beim Vizeweltmeister

Deschamps ist bereits seit 2012 Trainer der Équipe Tricolore. 2018 gewann der mit seinem Land den Weltmeistertitel, bei der WM in Katar verlor er im Finale gegen Argentinien. 2016 wurde er zudem Vize-Europameister im eigenen Land. Auch als Spieler gewann Deschamps 1998 den WM-Titel.

Nun soll er sein Team nicht nur bei der EM 2024 in Deutschland betreuen, auch die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko plant der Verband mit seinem Erfolgstrainer. Guy Stéphan, der Assistent von Deschamps, Franck Raviot, der Torwarttrainer, und Cyril Moine, der Konditionstrainer, werden ihre Arbeit in der französischen Nationalmannschaft ebenfalls fortsetzen.