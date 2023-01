Homophobe Rufe gegen Lampard! United-Fans sorgen im FA Cup gegen Everton für Eklat

United-Fanklub wird bei Lampard deutlich: „Verurteilen die Verhöhnung“

Die LGBTQ-Fangruppe Pride in Football nahm die Behörden in die Pflicht. „Die Staatsanwaltschaft und andere Behörden müssen mehr tun. Es ist klar, dass das, was jetzt passiert, nicht gut genug ist, wenn heute Abend beim Spiel ManUtd gegen Everton wieder ‚Chelsea Rent Boys‘ gesungen wird“, hieß es in einem Tweet der Gruppe.