Formel 1: Diese Regeländerung der FIA birgt Sprengkraft

Schon während der vergangenen Saison klagten vor allem die Silberpfeile über das Problem. Nach dem Großen Preis von Aserbaidschan hatte Lewis Hamilton als Folge daraus gar große Probleme, aus seinem Boliden zu kommen, schaffte dies nur in Zeitlupe. Anschließend humpelte er sichtlich angeschlagen in Richtung Box. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Konkurrenz wittert Mercedes-List

FIA ändert Reglement für 2023

Für 2023 hat die FIA nun in Sachen Reglement eingegriffen: Nachdem bereits während der vergangenen Saison eine Metrik eingeführt wurde, um die aerodynamischen Schwingungen einzugrenzen, sind für das neue Jahr auch die Kanten der Unterböden per Vorschrift um 15 Millimeter angehoben worden. Der erhoffte Effekt ist in der Theorie klar: Haben die Autos mehr Bodenfreiheit, geht auch das Porpoising zurück.

Aber: Weil es bei den neuen Ground-Effect-Autos ja genau darum geht, dass sich die Boliden am Boden ansaugen, ist durch die Änderung mit entsprechendem Zeitverlust zu rechnen. FIA-Technikchef Nikolas Tombazis geht aktuell davon aus, „dass die Autos etwa 15 bis 20 Punkte Abtrieb verlieren, was wohl etwa einer halben Sekunde entsprechen dürfte“.

Experte zweifelt an Wirksamkeit der Änderung

In jüngerer Vergangenheit hat sich in der Formel 1 stets gezeigt, dass Regeländerungen, die zur Beschneidung der Geschwindigkeit dienten oder Zeitverlust zur Folge hatten, normalerweise in Windeseile von den raffinierten Ingenieuren an anderer Stelle wieder ausgeglichen wurden. Im Schnitt wird die Königsklasse also allen Regel- und Technik-Hürden zum Trotz von Jahr zu Jahr schneller.