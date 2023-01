Ski Alpin: Gute Nachrichten um den Streif-Klassiker in Kitzbühel

Die prestigeträchtigen alpinen Skirennen in Kitzbühel werden aller Voraussicht nach wie geplant stattfinden können.

Die prestigeträchtigen alpinen Skirennen in Kitzbühel werden aller Voraussicht nach wie geplant stattfinden können. Der Renndirektor des internationalen Skiverbandes (FIS), Hannes Trinkl, gab am Freitag seine Freigabe.

Thomas Dreßen mischt auf der Streif wieder mit

In diesem Jahr will der 35 Jahre alte Olympiasieger Beat Feuz aus der Schweiz dort seine erfolgreiche Karriere beenden. Mit von der Partie ist wieder auch der in diesem Winter nach einer langen Leidensgeschichte zurückgekehrte Thomas Dreßen, der deutsche Streif-Sensationssieger von 2018.