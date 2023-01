Er rettete seine Kinder - und kämpft nun selbst um sein Leben

Der lebensgefährliche Spiel-Unfall von Damar Hamlin erschütterte die NFL-Welt - und darüber hinaus hätte in dieser Woche beinahe auch ein früherer Star der Liga sein Leben verloren.

Peyton Hillis, auf seinem Karriere-Höhepunkt Cover-Star des Videospiel-Klassikers Madden NFL 2012, hat seine Kinder am Strand von Pensacola in Florida vor dem Ertrinken gerettet und kam dabei selbst fast um, wie sein Onkel Greg am Donnerstag bestätigte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)