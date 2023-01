Rekordmann Pepi offenbart Schock nach Berhalter-Anruf: "Legte einfach auf"

US-Trainer Gregg Berhalter hatte den 19-Jährigen angerufen, um ihm mitzuteilen, dass es nicht für einen Kaderplatz reiche. „Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich mit dem Trainer der Nationalmannschaft telefonierte und er mir sagte, dass ich nicht im Kader stehe, woraufhin ich einfach auflegte“, sagte Pepi im Podcast seines niederländischen Vereins FC Groningen, an den der Augsburger derzeit ausgeliehen ist.

Pepi feiert im Trikot der Niederlande

„Das ist etwas, was ich nicht wirklich wissen wollte, ich wollte mir keine Ausreden einfallen lassen“, erklärte Pepi und sprach weiter: „Meine Mentalität war, an die Arbeit zu gehen. Ein oder zwei Tage habe ich es verdaut und dann akzeptiert, dass ich es nicht geschafft habe. Das bedeutete, dass es Zeit war, an die Arbeit zu gehen.“

Statt bei der WM in Katar zu sein, blieb der Youngster in den Niederlanden. Wegen einer verlorenen Wette mit seinen Teamkollegen konnte man den US-Amerikaner sogar im Oranje-Trikot sehen.

„Überragende“ Spiele gegen den BVB und Bayern

Auf die Frage, ob Pepi nach seiner Groningen-Leihe zurück zum FCA wechseln würde, antwortete er: „Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was künftig passiert. Ich möchte hier (in Groningen, Anm. d. Red.) meinen besten Fußball abliefern. Was in der Zukunft passiert, wird sich zeigen. Ich bin nicht darauf fokussiert, im Sommer (nach Augsburg, Anm. der Redaktion) zurückzukehren.“