WWE-Chaos nach Putsch des Ex-Bosses: Rivale AEW spottet WWE-Chaos: Rivale AEW spottet

Max Caster (l.), Anthony Bowens (r.) und Mentor Billy Gunn bilden bei AEW ein Kult-Trio © AEW

Martin Hoffmann

Vince McMahon putscht sich bei WWE zurück in die Unternehmensführung - Konkurrent AEW lässt sich die Steilvorlage nicht entgehen: Kultstar Max Caster liefert einen pikanten Rap auf McMahons Kosten.

Diese Steilvorlage konnte sich der WWE-Rivale nicht entgehen lassen!

Beim live ausgestrahlten TV-Special Battle of the Belts nutzte Max Caster vom Kult-Duo The Acclaimed die Gelegenheit, den McMahon-Putsch zu thematisieren - diesmal auch ohne Scheu, die Hauptperson beim Namen zu nennen.

Warum ein neuer TV-Deal für AEW und die ganze Wrestling-Landschaft wegweisend wird: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Max Caster spottet bei AEW über Vince McMahon

Caster, mit Partner Anthony Bowens amtierender Tag-Team-Champion und aktuell auch größter Merchandise-Verkäufer der Liga, ist seit Jahren für seine frechen Battle Raps bekannt, ähnlich wie einst der junge John Cena (der Caster auch schon geadelt hat mit dem Kompliment, dass dessen Raps handwerklich viel besser seien als seine).

Der Sohn der NFL-Legende Rich Caster hatte im vergangenen Jahr auch schon McMahons Sex- und Schweigegeld-Skandal aufs Korn genommen, nun legte er aus gegebenem Anlass nach.

Vor der (erfolgreichen) Titelverteidigung von The Acclaimed gegen Altstar Jeff Jarrett und Partner Jay Lethal rappte Caster nun:

„How is Jeff Jarrett back up in the mix? If you won it would be the new January 6.

You‘re a stain on this business man, I mean Jeff Jarrett is worse than Vince McMahon.“

Pikanter Bezug auf Donald Trump und Kapitolsturm

Noch böser als die Zeile „Du bist ein Schandfleck dieser Branche, Jeff Jarrett ist schlimmer als Vince McMahon“ ist dabei der verdecktere Seitenhieb in dem vorangehenden Reim.

Indem Caster einen potenziellen Titelgewinn Jarretts als „neuen 6. Januar“ bezeichnet, nimmt er nicht nur Bezug auf das Datum des McMahon-Putsches - sondern auch auf das des Kapitolsturms nach der Abwahl von US-Präsident Donald Trump 2021. Caster stellt McMahon also indirekt in eine Reihe mit dessen altem Geschäftsfreund und dessen Rolle bei dem damaligen Umsturzversuch gegen Nachfolger Joe Biden.

Was dabei zu beachten ist: Der Absender des Grußes an McMahon ist nicht nur Caster, sondern auch AEW-Boss Tony Khan - Sohn des politisch zuletzt gegen Trump aktiven Milliardärs und NFL-Eigners Shahid Khan - bastelt aktiv an Casters Raps mit.

Vor eineinhalb Jahren, als ein sexistischer Rap Casters für Negativschlagzeilen sorgte, hatte Khan angekündigt, fortan jeden Rap Casters vorab persönlich abzunehmen - und dabei auch ausgeplaudert, dass er Caster selbst immer wieder Ideen-Input liefern würde.

Khan selbst hatte sich auch vorher schon bei Twitter mit einem spitzen Kommentar zu Wort gemeldet, der offensichtlich auf McMahon anspielte („Alle auf der Arbeit waren die letzten 24 Stunden so nett zu mir. Ich frage mich warum ... muss verspätete Festtagslaune sein“).

The Acclaimed und Legende Billy Gunn sind bei AEW die neuen Goldesel

Das Duo und ihr kongenialer Mentor „Daddy Ass“ Billy Gunn - Hall-of-Fame-Mitglied bei WWE als Teil der einst ähnlich tabulosen D-Generation X - hat sich zu einem der erfolgreichsten Acts bei AEW entwickelt. Die TV-Segmente mit ihnen sorgen regelmäßig für Quotenschübe, ihre Fanartikel sind aktuell die bestverkauften der Liga.

Mit der Art und Weise, wie er Caster nun gewähren lässt, festigt Khan das Image seiner neuen Goldesel zusätzlich.

