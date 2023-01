NBA: Schröder mit den Lakers weiter im Aufwind

Schröder überzeugte mit 21 Punkten © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JARED C. TILTON

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter im Aufwind.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter im Aufwind. Der 29 Jahre alte Point Guard steuerte 21 Punkte zum 130:114 seiner Mannschaft gegen die Atlanta Hawks bei. Die Lakers feierten dadurch ihren vierten Sieg in Folge und haben etwa zur Halbzeit der regulären Saison wieder Kontakt zu den Play-off-Plätzen hergestellt.

Einen weiteren Erfolg erreichte auch Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Bei den Toronto Raptors setzte sich das Team des 24-Jährigen mit 112:108 durch und holte ebenfalls den vierten Sieg in Serie. Hartenstein steuerte zwei Punkte und sieben Rebounds bei. Die Knicks sind Tabellensechster in der Eastern Conference.