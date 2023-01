Darts-WM: Dank Clemens-Gala - von Max Hopp „fällt großer Druck ab“

Was seine Rolle im deutschen Darts angeht, steht Max Hopp nicht mehr ganz in der vordersten Reihe.

Schon in jungen Jahren hatte der 26-Jährige stets die beste Ranglistenposition inne und stand 2019 sogar auf Rang 23. Geschichte bei der WM schrieb Hopp dann 2019, als er als erster Deutscher in die dritte Runde einzog.

Hopp über Darts-Star Clemens: „Sitzen im gleichen Boot“

Am Rande des Exhibition-Turniers in Neu Ulm sagte der gebürtige Idsteiner am SPORT1 -Mikrofon: „Wir erleben schon einen kleinen Darts-Boom, ausgelöst durch Gabriel. Das Halbfinale war genial. Ich kenne auch keinen, der das Viertelfinale gegen Gerwyn Price (5:1 für Clemens, Anm. d. Red.) nicht gesehen hat.“

Stattdessen sieht er im Hype um den 13 älteren Kollegen seine eigene Chance: „Wir sitzen im gleichen Boot. Für alle ist es wichtig, dass die Sportart in Deutschland gepusht wird. Von meinen Schultern fällt jetzt der Druck. Der liegt jetzt bei Gabriel, und ich kann mich gemeinsam mit anderen Spielern in seinem Rücken entwickeln.“

Hopp fordert Clemens-Statue

Was auch bedeutet: Während Clemens nun in anderen Sphären unterwegs, versucht Hopp, in den kommenden Wochen bei der Q-School seine Tourkarte zu holen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)