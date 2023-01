FC Bayern: Herzbeutel-Entzündung von Noussair Mazraoui wirft Fragen auf

Wegen einer Herzbeutel-Entzündung muss der FC Bayern in den kommenden Wochen auf Noussair Mazraoui verzichten. Wie schwer ist die Erkrankung wirklich? SPORT1 kennt die Hintergründe und die Comeback-Pläne des Spielers.

Der FC Bayern ist ohne Noussair Mazraoui ins Trainingslager in Katar aufgebrochen – den Ort, wo der Außenverteidiger vor einem Monat mit Marokko grandiose WM-Erfolge gefeiert hatte. Der Grund: eine nach Vereinsangaben „milde“ Herzbeutel-Entzündung nach einer Corona-Infektion.

Auch wenn er sich jetzt schonen muss, lautet sein großes Ziel, rechtzeitig zum Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain am 14. Februar wieder einsatzfähig zu sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Mazraoui war Anfang Dezember während der Weltmeisterschaft in Katar positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte deshalb das Viertelfinale gegen Portugal verpasst“, teilten die Bayern am Freitag mit. Mazraoui selbst bestätigte dies bei Instagram.

Verwirrung um Corona-Erkrankung

Nachdem der 25-Jährige am 6. Dezember beim Achtelfinal-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien 82 Minuten gespielt hatte, konnte er vier Tage später im Viertelfinale gegen Portugal nicht auflaufen .

Regraguis Zuversicht war begründet, denn im Halbfinale am 14. Dezember gegen Frankreich stand Mazraoui wieder in der Startelf, wurde aber in der Pause ausgewechselt. Laut seinem Trainer hatte er einen „kleinen Schlag“ abbekommen, weshalb er auch keine Option für das Spiel um Platz drei war. Oder steckte ein anderer Grund dahinter?