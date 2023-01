Biathlon: "Absolut keinen Spaß" - Jacquelin verpasst Verfolger von Pokljuka - und wirkt ratlos

Émilien Jacquelin steckt zu Jahresbeginn in einer Formkrise. Auf der Pokljuka schafft es der Franzose nicht mal in die Verfolgung.

Jacquelin frustriert: „Es ist anstrengend“

Ärgerlich – denn nicht zum ersten Mal in diesem Winter schwächelte der Gesamtweltcup-Dritte in dieser Teildisziplin. „Ich muss versuchen, mich ein für alle Mal weiterzuentwickeln, denn es ist anstrengend“, klagte er über die mittlerweile bekannte Problemzone.

„Ich war sehr konzentriert, darauf fokussiert, alles richtig zu machen. Ob auf den Ski oder am Schießstand“, wirkte der ansonsten so extrovertierte Franzose ratlos.

Jacquelin sucht seine „Leichtigkeit und Mühelosigkeit“

Jacquelin habe allerdings „das Gefühl, dass an diesem Tag auch innerlich etwas zerbrochen ist. Seitdem passiert etwas, das mir nicht ähnlich ist. Ich versuche meine ganze Natürlichkeit, meine ganze Leichtigkeit und Mühelosigkeit wiederzufinden. Seitdem kann man nicht mehr von Glück am Schießstand oder auf der Loipe sprechen.“

„Vielleicht ist es ein Übel für ein Gutes. Die Grundlagen wieder aufnehmen, wieder in Ruhe und Gelassenheit arbeiten. Ich sehe, dass mir bei allen Rennen etwas fehlt, wie in Le Grand Bornand. Es liegt an mir, innerlich herauszufinden, was nicht stimmt, um mich weiterzuentwickeln“, ergänzte der 27-Jährige.