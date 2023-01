Premier League: David Beckhams Sohn Romeo Beckham wechselt zum FC Brentford

Beckham vor Profi-Debüt in England

Romeo Beckham darf in der Rückrunde auf sein Premier-League-Debüt hoffen. Der 20-Jährige wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum FC Brentford.

Wird er der nächste Beckham in der Premier League?

Romeo Beckham, Sohn von England-Ikone David Beckham, darf in der Rückrunde womöglich auf sein Debüt im englischen Oberhaus hoffen. Wie der FC Brentford am Freitag vermeldete, schließt sich der 20-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis dem Team an - auch, wenn er zunächst nur für die zweite Mannschaft eingeplant ist. „Ich bin sehr stolz und froh, hier zu sein“, sagte Beckham. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)