Fußballer mit 100 Kilo Koks erwischt!

Ein Fußballer wurde mit 100 Kilo Kokain am Flughafen erwischt © Imago

Ein Fußballer von der Karabikinsel Martinique wurde am Pariser Flughafen festgenommen. Der Grund: 100 Kilo Kokain Rauschgift.

Eigentlich spielt Jean-Emmanuel Nédra für den Verein L‘Aiglon du Lamentin in der ersten Liga von Martinique und gehört seit über zehn Jahren der dortigen Nationalmannschaft an.

In Martinique ist der 29-Jährige wohlbekannt - jetzt machte er aber nicht durch sportliche Leistung von sich reden. Die Schlagzeilen drehen sich stattdessen um seine Verhaftung wegen des Transports von 100 Kilo Kokain.

Kicker mit 100 Kilo Kokain erwischt

Der Mittelfeldspieler wurde kürzlich mit seiner Lebensgefährtin am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle festgenommen. In ihren Koffern versteckten sie die illegalen Ware, wie die Staatsanwaltschaft der französischen Zeitung Le Parisien mitteilte.

Nédras Klub meldet sich zu Wort

Das Paar wurde bereits einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Nédra befindet sich in Untersuchungshaft. Seine Freundin ist unter richterlicher Aufsicht wieder auf freiem Fuß.

„Ohne den Grad seiner Beteiligung zu kennen, haben wir erfahren, dass einer unserer Spieler in Roissy (Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle, Anm.d.Red.) wegen Drogenschmuggels festgenommen wurde“, erklärte sein Verein L‘Aiglon du Lamentin in einer kurzen Nachricht an die lokale Presse.