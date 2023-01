RC Lens: Die Frankreich-Sensation frustriert auch Mbappé

RC Lens mischt die Ligue 1 auf. Das musste auch PSG schmerzhaft erfahren. Dabei sind sie so stark wie lange kein Team auf ihrer Position mehr.

Die Sang et Or (Blut und Gold) stehen nun zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde auf Platz zwei mit nur vier Zählern weniger als die Hauptstädter, die ihre erste Saisonniederlage wettbewerbsübergreifend kassierten. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Noch nie seit 1959/1960 konnte der Tabellenzweite nach 17 Spieltagen so viele Punkte (43) vorweisen wie die Lensois mit einem Punkteschnitt von 2,4. Nur einmal ging die Elf von Coach Franck Haise als Verlierer vom Platz, und zwar beim Derby in Lille (0:1).

Lens-Trainer Haise lässt Job in England sausen

Im vergangenen Sommer hatte er trotz eines lukrativen Angebotes Nottingham Forest abgesagt. „In Lens kann ich in einem ruhigen und stabilen Umfeld arbeiten“, hatte er damals betont: „Hier steckt viel Potenzial und ich setze auf Kontinuität.“

Ex-Bundesliga-Profi sorgt für Fuore

In den vergangenen zwei Spielzeiten beendete der Meister von 1998 die Saison jeweils auf Platz sieben und verpasste somit knapp die Europapokal-Teilnahme, nachdem man davor gleich fünf Jahre lang (2015-2020) in der Ligue 2 gedümpelt war.

Ein Erfolgsfaktor ist der ehemalige Augsburger Kevin Danso . Der Österreicher ist der Abwehrchef in einer Dreierkette, wo er in dieser Saison reifer und konstanter geworden ist.

Defensiv kommen die Gegner kaum zu Chancen. Das bekam auch Kylian Mbappé zu spüren, der im Stadion Felix Bollaert immer mehr die Lust verlor, weil die Gegenspieler rustikal und leidenschaftlich in die Zweikämpfe gingen. Am Ende verließ der Vize-Weltmeister frustriert und mit gesenktem Kopf die Arena.

Fans als Erfolgsfaktor

Die womöglich größte Stärke ist und bleibt aber der Anhang. Als man noch in der Ligue 2 spielte, lag der Zuschauerschnitt bei 35.000. In dieser Saison war bisher jedes Heimspiel in dieser Saison restlos ausverkauft, dabei gab Lens noch keinen einzigen Punkt ab.