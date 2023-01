NBA: Nach nur 9 Spielen! Dallas Mavericks entlassen viermaligen All-Star Walker

Die Dallas Mavericks haben sich nach kurzer Zeit wieder von Point Guard Kemba Walker getrennt. Der viermalige All-Star (2017-2020) kam für das Team um Coach Jason Kidd lediglich in neun Partien zum Einsatz und erzielte dabei rund acht Punkte im Schnitt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Nach Angaben von NBA-Insider Marc Stein entlässt Dallas Walker, bevor sein Vertrag am Samstag garantiert wird. Durch die Entlassung wird der 15. Kaderplatz der Texaner wieder frei, um einem weiteren Spieler einen neuen zehntätigen Vertrag anbieten zu können.

Walker kämpft mit anhaltenden Knieproblemen

In seinem einzigen Spiel von Beginn an für die Mavericks erzielte der Guard bei einer knappen Niederlage in Cleveland 32 Punkte, holte fünf Rebounds und verteilte sieben Assists. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)