DEL: München siegt weiter - Eisbären tief im Abstiegskampf

Red Bull München feiert einen weiteren Sieg und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Dagegen bleiben die Eisbären Berlin im Krisenmodus.

Der souveräne Tabellenführer Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Bayern gewannen am Freitagabend beim Aufsteiger Löwen Frankfurt knapp mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Der krisengebeutelte deutsche Meister Eisbären Berlin hingegen kassierte beim 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) bei der Düsseldorfer EG die nächste Pleite.